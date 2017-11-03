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Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес

Сегодня, 10:49
После развода со своим супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом, популярная певица Виктория Дайнеко начала часто размещать откровенные фотографии, демонстрируя свою фигуру.

Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес
Но многие начали критиковать исполнительницу за то, что она не вписывается в общепринятые идеалы красоты. На это Виктория не смогла промолчать и жестко ответила завистникам.

Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес


«Да! Я не вписываюсь в стандарты идеальной красоты и мне по прежнему отлично живется без длинных и худых ног и большой груди. Мужчины далеко не всегда мыслят так однобоко», - признается Дайнеко.

Но по мнению ее поклонников, Виктория выглядит просто потрясающе и для них является идеалом.

Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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