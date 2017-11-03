Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес

Но многие начали критиковать исполнительницу за то, что она не вписывается в общепринятые идеалы красоты. На это Виктория не смогла промолчать и жестко ответила завистникам.«Да! Я не вписываюсь в стандарты идеальной красоты и мне по прежнему отлично живется без длинных и худых ног и большой груди. Мужчины далеко не всегда мыслят так однобоко», - признается Дайнеко.Но по мнению ее поклонников, Виктория выглядит просто потрясающе и для них является идеалом.