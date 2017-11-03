Виктория Дайнеко отреагировала на критику в свой адрес

После развода со своим супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом, популярная певица Виктория Дайнеко начала часто размещать откровенные фотографии, демонстрируя свою фигуру.
Но многие начали критиковать исполнительницу за то, что она не вписывается в общепринятые идеалы красоты. На это Виктория не смогла промолчать и жестко ответила завистникам.
«Да! Я не вписываюсь в стандарты идеальной красоты и мне по прежнему отлично живется без длинных и худых ног и большой груди. Мужчины далеко не всегда мыслят так однобоко», - признается Дайнеко.
Но по мнению ее поклонников, Виктория выглядит просто потрясающе и для них является идеалом.
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