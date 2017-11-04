Антонио Бандерас решился побриться налысо ради новой картины

В настоящее время в Испании в самом разгаре съемочный процесс нового сезона сериала "Гений", в котором будет говориться о знаменитом художнике Пабло Пикассо.

Сыграть гения доверили актеру 57-летнему Антонио Бандеросу. Знаменитость ради съемок в новой картине согласился на временный переезд в Испанию, а также отказался от своей шевелюры.Антонио побрился налысо, и с такой прической выглядит гораздо старше своих лет. Да и одним из главных атрибутов стала кепка, которая добавила актеру еще лишних лет. Так что мужчина даже выглядит стариком, чем очень удивил своих поклонников.