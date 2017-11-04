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Антонио Бандерас решился побриться налысо ради новой картины

Вчера, 17:57
В настоящее время в Испании в самом разгаре съемочный процесс нового сезона сериала "Гений", в котором будет говориться о знаменитом художнике Пабло Пикассо.

Антонио Бандерас решился побриться налысо ради новой картины
Сыграть гения доверили актеру 57-летнему Антонио Бандеросу. Знаменитость ради съемок в новой картине согласился на временный переезд в Испанию, а также отказался от своей шевелюры.

Антонио Бандерас решился побриться налысо ради новой картины


Антонио побрился налысо, и с такой прической выглядит гораздо старше своих лет. Да и одним из главных атрибутов стала кепка, которая добавила актеру еще лишних лет. Так что мужчина даже выглядит стариком, чем очень удивил своих поклонников.

Антонио Бандерас решился побриться налысо ради новой картины

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Ключевые слова: Антонио Бандерас

Количество просмотров: 1 495
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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