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Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой

Вчера, 19:29
Известная балерина Анастасия Волочкова устала от лживых слов телеведущей Даны Борисовой.

Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой
По мнению Даны, Анастасии нужна помощь специалистов, чтобы побороть алкогольную зависимость. Балерина возмущена такими словами Борисовой.

Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой


"Только из-за того, что рядом нет сильного плеча, мне приходится терпеть нападки недобропорядочных людей, таких как Дана Борисова. Никакого общения у меня с ней нет на протяжении нескольких лет, но бывшая телеведущая постоянно затрагивает мое имя во благо своего пира. Я уже устала с этим бороться!

Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой


Кроме как подлостью это назвать нельзя. Пускай Дана сначала вылечит себя, а потом берется за других. Я ей желаю огромного человеческого счастья, ведь когда человек здоров и счастлив, живет в гармонии с миром и самим собой, он никогда не будет нападать на других", – сообщила Волочкова.

Напомним, что Дана Борисова на протяжении полугода проходила реабилитацию в клинике Таиланда, чтобы избавиться от наркотической зависимости.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Дана Борисова

Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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