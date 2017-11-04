Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой

По мнению Даны, Анастасии нужна помощь специалистов, чтобы побороть алкогольную зависимость. Балерина возмущена такими словами Борисовой."Только из-за того, что рядом нет сильного плеча, мне приходится терпеть нападки недобропорядочных людей, таких как Дана Борисова. Никакого общения у меня с ней нет на протяжении нескольких лет, но бывшая телеведущая постоянно затрагивает мое имя во благо своего пира. Я уже устала с этим бороться!Кроме как подлостью это назвать нельзя. Пускай Дана сначала вылечит себя, а потом берется за других. Я ей желаю огромного человеческого счастья, ведь когда человек здоров и счастлив, живет в гармонии с миром и самим собой, он никогда не будет нападать на других", – сообщила Волочкова.Напомним, что Дана Борисова на протяжении полугода проходила реабилитацию в клинике Таиланда, чтобы избавиться от наркотической зависимости.