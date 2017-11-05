Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова не получила поддержку фанатов появлением в популярном сериале

Сегодня, 14:14
Для Ольги Бузовой этот год оказался очень успешным: она начала сольную карьеру, продолжает вести телепроект "Дом-2", выпускают свою линию одежды, а также снимается в фильмах и сериалах.

Ольга Бузова не получила поддержку фанатов появлением в популярном сериале
В скором времени на экраны выйдет новый сезон сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", в котором появится и Ольга, о чем она сообщила своим подписчикам.

Ольга Бузова не получила поддержку фанатов появлением в популярном сериале


«Мои дорогие, уже совсем скоро вы сможете оценить мою новую актерскую работу! Недавно я снялась во втором сезоне сериала „Чернобыль. Зона отчуждения“. Его премьера состоится уже 10 ноября в 20.00 на телеканале ТВ3. И сразу же, в первой серии, вы увидите мой новый образ», — поведала Бузова.

Но фолловеры раскритиковали Ольгу и сказали, что не будут смотреть те серии, в которых ее можно будет увидеть.

Ольга Бузова не получила поддержку фанатов появлением в популярном сериале


«Все испортила! Нет желания даже смотреть теперь», «Только тебя там не хватало, своим присутствием все испортила», «Никуда от Бузовой не деться, теперь и в сериал пролезла», возмущаются пользователи Сети.

Напомним, что на днях состоялся сольный концерт Ольги в Москве, который также наделал много шума.

← Джонни Депп появился в непривычном дл... Поклонники возмущены отношением Кати ... →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники вновь раскритиковали внешний вид Ольги Бузовой
Ольга Бузова страдает от одиночества
Ольга Бузова получила шикарный подарок
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кейт Аптон связала себя узами брака Вчера, 4 ноября, популярная модель Кейт Аптон вышла замуж за своего возлюбленного, американского бейсболиста Джастина Верландера.
Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике Некоторое время назад популярная певица Анна Семенович решила улететь подальше от надвигающихся холодов в жаркие Дубаи.
Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 50 лет может похвастаться отличным внешним видом, которой позавидуют и молодые девушки.
Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом Популярная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина часто публикует в своем микроблоге семейные снимки, на которых нередко можно увидеть ее двух дочерей, Марусю и Тею.
Фанаты пришли в восторг от совместной фотографии Ольги Кабо с 19-летней дочерью Недавно популярная актриса Ольга Кабо решила порадовать своих поклонников и разместила фотографии, на которых она запечатлена вместе со своей 19-летней дочкой Татьяной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.