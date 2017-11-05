Ольга Бузова не получила поддержку фанатов появлением в популярном сериале

В скором времени на экраны выйдет новый сезон сериала "Чернобыль. Зона отчуждения", в котором появится и Ольга, о чем она сообщила своим подписчикам.«Мои дорогие, уже совсем скоро вы сможете оценить мою новую актерскую работу! Недавно я снялась во втором сезоне сериала „Чернобыль. Зона отчуждения“. Его премьера состоится уже 10 ноября в 20.00 на телеканале ТВ3. И сразу же, в первой серии, вы увидите мой новый образ», — поведала Бузова.Но фолловеры раскритиковали Ольгу и сказали, что не будут смотреть те серии, в которых ее можно будет увидеть.«Все испортила! Нет желания даже смотреть теперь», «Только тебя там не хватало, своим присутствием все испортила», «Никуда от Бузовой не деться, теперь и в сериал пролезла», возмущаются пользователи Сети.Напомним, что на днях состоялся сольный концерт Ольги в Москве, который также наделал много шума.