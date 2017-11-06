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Мила Кунис была искренне разочарована приемом на Украине

Сегодня, 12:59
Голливудская актриса Мила Кунис никогда не скрывала того факта, что ее родители из Украины, где она и сама провела все свое детство.

Мила Кунис была искренне разочарована приемом на Украине
Некоторое время назад Мила вместе с супругом актером Эштоном Катчером и двумя детьми решила приехать в город Черновцы и показать, где она выросла. Но ее визит был омрачен тем, что когда она приехала к дому, где жила, нынешние владельцы не захотели пускать ее в квартиру.

Мила Кунис была искренне разочарована приемом на Украине


По словам Милы, она испытала настоящее унижение, и в итоге от поездки осталось лишь разочарование.

Мила Кунис была искренне разочарована приемом на Украине

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Ключевые слова: Мила Кунис, Эштон Катчер

Количество просмотров: 1 118
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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