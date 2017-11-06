Мила Кунис была искренне разочарована приемом на Украине

Голливудская актриса Мила Кунис никогда не скрывала того факта, что ее родители из Украины, где она и сама провела все свое детство.

Некоторое время назад Мила вместе с супругом актером Эштоном Катчером и двумя детьми решила приехать в город Черновцы и показать, где она выросла. Но ее визит был омрачен тем, что когда она приехала к дому, где жила, нынешние владельцы не захотели пускать ее в квартиру.По словам Милы, она испытала настоящее унижение, и в итоге от поездки осталось лишь разочарование.