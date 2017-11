Солисты же начали сольные карьеры. На днях Настя Каменских представила новую композицию, но таким образом спровоцировала настоящий скандал.Ее обвинили в плагиате, посчитав, что припев композиции "Это моя ночь" полностью повторяет песню "Something Just Like This" The Chainsmokers и Coldplay.Настя уже успела снять клип на первую сольную композицию, а автором музыки указан бывший коллега певицы по группе Потап.