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Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август

Вчера, 15:54
В то время, когда Николай Басков жил гостевым браком с Софи Кальчевой, его романтический дуэт с Алиной Август вызвал подозрения у его поклонников.

Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август
И хотя эти опасения не оправдались, Николай все равно расстался с Софи, променяв её на Викторию Лопыреву. Тем не менее, дуэт Николая и Алины полюбился зрителю и в скором времени, благодаря певцу и композитору Гиги Квентадзе они вновь воссоединятся на его творческом вечере с песней «Ждать тебя».

Это произойдет уже 21 ноября На сцене Вегас Сити Холл, где в сопровождении симфонического оркестра лучшие песни Квентадзе исполнят Гоша Куценко, А-студио, Диана Гурцкая, Юлия Беретта и многие другие.

Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август


Свой творческий путь Гиги Квенетадзе начал в солнечной Грузии – самом певучем краю, подарившем огромное количество прекрасных певцов и композиторов. Он стал обладателем премий на музыкальных фестивалях «Песня года» и «Золотой Граммофон», а его композиции звучали на проектах «Голос» и «Главная сцена» в исполнении таких певцов, как Гела Гуралия, Нодар Ревия, Георгий Меликишвили, Торнике Квитатиани, Ачи Пурцеладзе.

Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август


Так что, творческий вечер талантливого певца и композитора Гиги Квенетадзе обещает стать прекрасным подарком для зрителя.

Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август

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Ключевые слова: Гига Квентадзе

Количество просмотров: 4 628
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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