Гига Квентадзе устроил свидание Николая Баскова и Алины Август

И хотя эти опасения не оправдались, Николай все равно расстался с Софи, променяв её на Викторию Лопыреву. Тем не менее, дуэт Николая и Алины полюбился зрителю и в скором времени, благодаря певцу и композитору Гиги Квентадзе они вновь воссоединятся на его творческом вечере с песней «Ждать тебя».Это произойдет уже 21 ноября На сцене Вегас Сити Холл, где в сопровождении симфонического оркестра лучшие песни Квентадзе исполнят Гоша Куценко, А-студио, Диана Гурцкая, Юлия Беретта и многие другие.Свой творческий путь Гиги Квенетадзе начал в солнечной Грузии – самом певучем краю, подарившем огромное количество прекрасных певцов и композиторов. Он стал обладателем премий на музыкальных фестивалях «Песня года» и «Золотой Граммофон», а его композиции звучали на проектах «Голос» и «Главная сцена» в исполнении таких певцов, как Гела Гуралия, Нодар Ревия, Георгий Меликишвили, Торнике Квитатиани, Ачи Пурцеладзе.Так что, творческий вечер талантливого певца и композитора Гиги Квенетадзе обещает стать прекрасным подарком для зрителя.