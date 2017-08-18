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Ксения Бородина резко ответила Бузовой, поставив точку в их отношениях

Сегодня, 14:10
После того, как на московском концерте Ольги Бузовой не была замечена Ксения Бородина, певица тут же заговорила о фальшивых подругах.

Ксения Бородина резко ответила Бузовой, поставив точку в их отношениях
Наверное, это можно было бы счесть совпадением, поскольку Бузова постоянно ноет, что её все бросают и предают, но на это неожиданно отреагировала Бородина.

С подачи своих подписчиков, которые засыпали её вопросами о Бузовой, она в резкой форме ответила, что научилась разбираться в людях.

- Я никогда не потерплю рядом лицемерных, лживых, предателей, перекати поле, неискренних, глупых, а самое главное людей , у которых кроме выгоды в глазах и сердце ничего нет. Пустышки!!! – разразилась гневной тирадой Бородина.

Ксения Бородина резко ответила Бузовой, поставив точку в их отношениях


О том, что речь идет именно о Бузовой, Бородина подтвердила словами о том, что у неё нет друзей в шоу-бизнесе: «Есть много людей с кем я общаюсь, кого уважаю, но подруг у меня там нет точно!!! Я не верю в эту дружбу и никогда не поверю в неё, наверно исключения бывают, но я не встречала».

Ксения Бородина резко ответила Бузовой, поставив точку в их отношениях


Так что, похоже, что время фальшивых утешений и объятий после того, как Бузовой не давали очередную музыкальную премию, прошли. Бузова продолжит эксплуатировать образ несчастной женщины, а Бородина попробует развить успех на почве семейных ценностей. Главное, что бы Курбан опять не загулял.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 8 034
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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