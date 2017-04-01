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Больной раком Михаил Задорнов резко сменил веру

Сегодня, 14:15
Накануне, настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков рассказал, что Михаил Задорнов сатирик прошел обряд исповедования и снова вернулся в православную церковь.

Больной раком Михаил Задорнов резко сменил веру
Действительно, в последние годы Михаил Задорнов склонялся к язычеству, но, похоже, что болезнь подкосила сатирика, и он решил, что сейчас пришло время вернуться к православию.

Примечательно, что сообщивший об этом в своем микроблоге Андрей Новиков, уточнил, что эту запись об изменениях в душе сатирика, он разместил с согласия его ближайших родственников.

Больной раком Михаил Задорнов резко сменил веру


Получается, что Михаил Задорнов уже не в силах сам дать такое согласие, а все распоряжение за него отдают его родственники. Если это, действительно так, то получается, что состояние Задорнова критическое.

И, не исключено, что возврат к православию инициировали сами родственники сатирика, чтобы провести обряд погребения по христианским канонам.

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Ключевые слова: Михаил Задорнов

Количество просмотров: 5 044
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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