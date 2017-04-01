Больной раком Михаил Задорнов резко сменил веру

Действительно, в последние годы Михаил Задорнов склонялся к язычеству, но, похоже, что болезнь подкосила сатирика, и он решил, что сейчас пришло время вернуться к православию.Примечательно, что сообщивший об этом в своем микроблоге Андрей Новиков, уточнил, что эту запись об изменениях в душе сатирика, он разместил с согласия его ближайших родственников.Получается, что Михаил Задорнов уже не в силах сам дать такое согласие, а все распоряжение за него отдают его родственники. Если это, действительно так, то получается, что состояние Задорнова критическое.И, не исключено, что возврат к православию инициировали сами родственники сатирика, чтобы провести обряд погребения по христианским канонам.