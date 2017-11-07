Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены

По словам самого исполнителя, теперь он занят в других проектах, а сольное творчество ему теперь стало не интересно."Мне не дают покоя лавры братьев Запашных и я занялся дрессурой пуделей, – признается мужчина. – Пока, правда, поддался только один – мой домашний. И это лучший мой друг на сегодняшний день. Кроме того, есть у меня и бизнес – уже 15 лет существует компания, которая занимается утилизацией жидких химических веществ. Конечно, это совсем другие доходы, чем были у меня в бытность мою артистом – тогда я получал копейки".Сейчас Сташевский счастлив в браке со второй супругой, от которого у него подрастает 10-летний сын.