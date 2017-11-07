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Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены

Сегодня, 14:32
Известный в 90-х певец Влад Сташевский уже на протяжении длительного времени перестал выступать на сцене.

Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены
По словам самого исполнителя, теперь он занят в других проектах, а сольное творчество ему теперь стало не интересно.

"Мне не дают покоя лавры братьев Запашных и я занялся дрессурой пуделей, – признается мужчина. – Пока, правда, поддался только один – мой домашний. И это лучший мой друг на сегодняшний день. Кроме того, есть у меня и бизнес – уже 15 лет существует компания, которая занимается утилизацией жидких химических веществ. Конечно, это совсем другие доходы, чем были у меня в бытность мою артистом – тогда я получал копейки".

Сейчас Сташевский счастлив в браке со второй супругой, от которого у него подрастает 10-летний сын.

Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены

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Ключевые слова: Влад Сташевский

Количество просмотров: 3 497
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены Известный в 90-х певец Влад Сташевский уже на протяжении длительного времени перестал выступать на сцене.
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