Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму

Вчера, 23:29
Певица Бритни Спирс попробовала себя в роли художницы и её старания уже принесли плоды.

Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму
Популярная исполнительница Бритни Спирс недавно удивила поклонников своим хобби - оказывается, звезда любит выходить на этюды. Картина, вышедшая из-под её кисти, на днях была выставлена на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе.

Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму


Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму


Конечно, творение Спирс сложно назвать шедевром, но на этот милый рисунок легко нашелся покупатель - светский журналист купил его за 10 тысяч долларов. Цель аукциона состояла в помощи пострадавшим от недавнего теракта в Лас-Вегасе - жертвами расстрела стали 58 человек. И, в том числе благодаря певице, эта цель была достигнута, и это самое главное.

Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму


Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму

← Сергей Безруков впервые появился на п... Линдси Лохан показала фигуру в купаль... →

Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 6 812
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Бритни Спирс находится в интересном положении
Бритни Спирс показала фигуру в бикини
Бритни Спирс показала идеальную фигуру в новом бикини
Бритни Спирс поразила количеством нарядов на шоу «Piece Of Me»
Самое популярное за неделю
Комментарии

Линдси Лохан показала фигуру в купальнике Актриса Линдси Лохан порадовала подписчиков снимком с отдыха.
Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму Певица Бритни Спирс попробовала себя в роли художницы и её старания уже принесли плоды.
Сергей Безруков впервые появился на публике со своими старшими детьми Актер Сергей Безруков представил публике своих старших наследников.
Влад Сташевский поведал, почему ушел со сцены Известный в 90-х певец Влад Сташевский уже на протяжении длительного времени перестал выступать на сцене.
После слухов о разводе, Никита Пресняков старается избегать разговоров о жене Алёне На шоу к Эвелине Бледанс Никита Пресняков пришел без обручального кольца, чем спровоцировал слухи о размолвке с Аленой Красновой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.