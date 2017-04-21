Конечно, творение Спирс сложно назвать шедевром, но на этот милый рисунок легко нашелся покупатель - светский журналист купил его за 10 тысяч долларов. Цель аукциона состояла в помощи пострадавшим от недавнего теракта в Лас-Вегасе - жертвами расстрела стали 58 человек. И, в том числе благодаря певице, эта цель была достигнута, и это самое главное.
Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму
Вчера, 23:29
Певица Бритни Спирс попробовала себя в роли художницы и её старания уже принесли плоды.
Популярная исполнительница Бритни Спирс недавно удивила поклонников своим хобби - оказывается, звезда любит выходить на этюды. Картина, вышедшая из-под её кисти, на днях была выставлена на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе.
Конечно, творение Спирс сложно назвать шедевром, но на этот милый рисунок легко нашелся покупатель - светский журналист купил его за 10 тысяч долларов. Цель аукциона состояла в помощи пострадавшим от недавнего теракта в Лас-Вегасе - жертвами расстрела стали 58 человек. И, в том числе благодаря певице, эта цель была достигнута, и это самое главное.
Конечно, творение Спирс сложно назвать шедевром, но на этот милый рисунок легко нашелся покупатель - светский журналист купил его за 10 тысяч долларов. Цель аукциона состояла в помощи пострадавшим от недавнего теракта в Лас-Вегасе - жертвами расстрела стали 58 человек. И, в том числе благодаря певице, эта цель была достигнута, и это самое главное.
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Ключевые слова: Бритни Спирс
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Количество просмотров: 6 812
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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