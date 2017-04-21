Картину Бритни Спирс продали на аукционе за неожиданную сумму

Популярная исполнительница Бритни Спирс недавно удивила поклонников своим хобби - оказывается, звезда любит выходить на этюды. Картина, вышедшая из-под её кисти, на днях была выставлена на благотворительном аукционе в Лас-Вегасе.Конечно, творение Спирс сложно назвать шедевром, но на этот милый рисунок легко нашелся покупатель - светский журналист купил его за 10 тысяч долларов. Цель аукциона состояла в помощи пострадавшим от недавнего теракта в Лас-Вегасе - жертвами расстрела стали 58 человек. И, в том числе благодаря певице, эта цель была достигнута, и это самое главное.