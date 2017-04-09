Единственная дочь Людмилы Гурченко умерла в Москве

59-летняя Мария Королева не дожила до дня рождения своей матери всего 4 дня - 12 ноября одной из самых знаменитых советских и российских актрис Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года. Звезда умерла в 2011 году.Причина смерти Королевой до сих пор точно не установлена, адвокат женщины Шота Горгадзе сообщил лишь то, что последнее время Мария плохо себя чувствовала. Когда она, наконец, решила обратиться в поликлинику, похоже, было уже поздно - женщина умерла в подъезде, едва успев выйти из своей квартиры. Также он сообщил, что смерть, вероятно, наступила из-за проблем с сердцем.Мария Королева была дочерью Гурченко от второго брака со сценаристом Борисом Андроникашвили. Известно, что в 1993 году Мария сильно поссорилась со своей звездной матерью из-за завещания, в котором Гурченко указала имя внучки, а не дочери. Примирение двух женщин при жизни так и не состоялось.