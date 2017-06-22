На фоне Средиземного моря и острова Ибица актриса позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру, а также в других вещах из новой линии. Разумеется, в центре внимания - сумки Louis Vuitton.
Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии
Вчера, 21:19
Актриса Алисия Викандер приняла участие в съемке для Louis Vuitton.
Супруга популярного актера Майкла Фассбендера Алисия Викандер недавно стала лицом знаменитого бренда Louis Vuitton и была приглашена в рекламную кампанию новой круизной коллекции.
На фоне Средиземного моря и острова Ибица актриса позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру, а также в других вещах из новой линии. Разумеется, в центре внимания - сумки Louis Vuitton.
На фоне Средиземного моря и острова Ибица актриса позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру, а также в других вещах из новой линии. Разумеется, в центре внимания - сумки Louis Vuitton.
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Ключевые слова: Алисия Викандер, Майкл Фассбендер
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Количество просмотров: 6 123
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Louis Vuitton, vk.com
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Автор фото: Louis Vuitton, vk.com
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