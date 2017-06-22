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Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии

Вчера, 21:19
Актриса Алисия Викандер приняла участие в съемке для Louis Vuitton.

Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии
Супруга популярного актера Майкла Фассбендера Алисия Викандер недавно стала лицом знаменитого бренда Louis Vuitton и была приглашена в рекламную кампанию новой круизной коллекции.

Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


На фоне Средиземного моря и острова Ибица актриса позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру, а также в других вещах из новой линии. Разумеется, в центре внимания - сумки Louis Vuitton.

Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии


Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии

← Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йо...

Ключевые слова: Алисия Викандер, Майкл Фассбендер

Количество просмотров: 6 123
Автор: Katarina

Автор фото: Louis Vuitton, vk.com

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