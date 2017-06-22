Алисия Викандер показала фигуру в морской фотосессии

Супруга популярного актера Майкла Фассбендера Алисия Викандер недавно стала лицом знаменитого бренда Louis Vuitton и была приглашена в рекламную кампанию новой круизной коллекции.На фоне Средиземного моря и острова Ибица актриса позирует в купальнике, демонстрируя прекрасную фигуру, а также в других вещах из новой линии. Разумеется, в центре внимания - сумки Louis Vuitton.