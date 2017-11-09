Татьяна Навка призналась, из-за чего она решила на время уйти из спорта

"Я всегда ставила семью выше карьеры, – призналась Навка. – И когда Роман Костомаров захотел встать в пару с другой партнершей (Анной Семенович), я поняла, что это судьба дает мне возможность родить ребенка. Мне кажется, что какой бы ни была работа, какие бы деньги она ни приносила, женщина никогда не будет полностью счастлива, если у нее нет детей и второй половины. Когда рядом нет любящего и любимого человека, то женщина неполноценна".
Напомним, что сейчас Татьяна замужем за Дмитрием Песковым, и у них подрастает общая дочь Надежда, а также у фигуристки есть старшая дочь от предыдущего брака.