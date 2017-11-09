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Татьяна Навка призналась, из-за чего она решила на время уйти из спорта

Сегодня, 08:50
На днях известная фигуристка Татьяна Навка побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Татьяна Навка призналась, из-за чего она решила на время уйти из спорта
Татьяна впервые призналась, когда приняла решение на время взять паузу в большом спорте и родить первого ребенка. Оказывается, на это ее сподвигнул партнер по льду Роман Костомаров.

Татьяна Навка призналась, из-за чего она решила на время уйти из спорта


"Я всегда ставила семью выше карьеры, – призналась Навка. – И когда Роман Костомаров захотел встать в пару с другой партнершей (Анной Семенович), я поняла, что это судьба дает мне возможность родить ребенка. Мне кажется, что какой бы ни была работа, какие бы деньги она ни приносила, женщина никогда не будет полностью счастлива, если у нее нет детей и второй половины. Когда рядом нет любящего и любимого человека, то женщина неполноценна".

Напомним, что сейчас Татьяна замужем за Дмитрием Песковым, и у них подрастает общая дочь Надежда, а также у фигуристки есть старшая дочь от предыдущего брака.

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 25 285
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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