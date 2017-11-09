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Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье

Сегодня, 09:34
Недавно в Инстаграм сестры популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анны появилась фотография, которая озадачила ее подписчиков.

Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье
На снимке девушка позирует в шикарном свадебном платье с длинным шлейфом. Фолловеры сразу же засыпали девушку вопросами о скорой свадьбе.

Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье


Хотя Аня ни раз говорила, что пока связывать себя узами брака не собирается, несмотря на то, что давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Позже выяснилось, что Анна приехала в салон, чтобы выбрать вечернее платье, но не удержалась и примерила подвенечный наряд.

Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Анна Бузова

Количество просмотров: 7 111
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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