Хотя Аня ни раз говорила, что пока связывать себя узами брака не собирается, несмотря на то, что давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Позже выяснилось, что Анна приехала в салон, чтобы выбрать вечернее платье, но не удержалась и примерила подвенечный наряд.
Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье
Сегодня, 09:34
Недавно в Инстаграм сестры популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анны появилась фотография, которая озадачила ее подписчиков.
На снимке девушка позирует в шикарном свадебном платье с длинным шлейфом. Фолловеры сразу же засыпали девушку вопросами о скорой свадьбе.
Хотя Аня ни раз говорила, что пока связывать себя узами брака не собирается, несмотря на то, что давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Позже выяснилось, что Анна приехала в салон, чтобы выбрать вечернее платье, но не удержалась и примерила подвенечный наряд.
Хотя Аня ни раз говорила, что пока связывать себя узами брака не собирается, несмотря на то, что давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Позже выяснилось, что Анна приехала в салон, чтобы выбрать вечернее платье, но не удержалась и примерила подвенечный наряд.
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Ключевые слова: Ольга Бузова, Анна Бузова
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Количество просмотров: 7 111
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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