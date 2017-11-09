Анна Бузова озадачила фотографией в свадебном платье

На снимке девушка позирует в шикарном свадебном платье с длинным шлейфом. Фолловеры сразу же засыпали девушку вопросами о скорой свадьбе.Хотя Аня ни раз говорила, что пока связывать себя узами брака не собирается, несмотря на то, что давно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Позже выяснилось, что Анна приехала в салон, чтобы выбрать вечернее платье, но не удержалась и примерила подвенечный наряд.