Милана Кержакова обратилась к помощи психолога после кончины отца

Весной не стало отца Миланы, что стало для нее сильнейшим ударом. Девушка призналась, что ей даже пришлось обратиться к помощи психологов.«Долгое время я пыталась прийти в себя самостоятельно. Но в какой-то момент поняла, что мне требуется помощь специалистов. Поэтому на месяц я уезжала восстанавливаться в аюрведическую клинику, где нельзя было пользоваться телефоном и интернетом. Я читала много хорошей литературы, ела полезную пищу, думала о своей жизни, приводила свои нервы в порядок. Безусловно, все это мне пошло на пользу. Я никуда не исчезла. Я просто хотела набраться сил, чтобы вернуться и продолжать свою творческую деятельность», – делится Милана с журналистами.Напомним, что Милана полгода назад стала мамой, подарив своему супругу очаровательного сына.