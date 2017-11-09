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Андрей Кончаловский заступился за Харви Вайнштейна, вызвав возмущение своими словами

Сегодня, 11:52
В последнее время весь мир обсуждает скандал, связанный с именем продюсера Харви Вайнштейна.

Андрей Кончаловский заступился за Харви Вайнштейна, вызвав возмущение своими словами
Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах многие знаменитые актрисы. Российский режиссер Андрей Кончаловский попытался оправдать голливудского продюсера, вызвав возмущение общественности своими словами.

Андрей Кончаловский заступился за Харви Вайнштейна, вызвав возмущение своими словами


«С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: «Барышни любят, когда их тискают». Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами. Не знаю, возможен ли у нас такой скандал. Может быть, в пределах Садового кольца тоже начнется такая глупость. Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина», – сообщил Кончаловский.

Андрей Кончаловский заступился за Харви Вайнштейна, вызвав возмущение своими словами


По словам Андрея Сергеевича, в России совершенно другие представления политкорректности, чем на Западе. В США любое слово может восприниматься совершенно по другому, чем у нас.

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Ключевые слова: Андрей Кончаловский, Харви Вайнштейн

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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