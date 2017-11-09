Андрей Кончаловский заступился за Харви Вайнштейна, вызвав возмущение своими словами

Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах многие знаменитые актрисы. Российский режиссер Андрей Кончаловский попытался оправдать голливудского продюсера, вызвав возмущение общественности своими словами.«С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: «Барышни любят, когда их тискают». Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами. Не знаю, возможен ли у нас такой скандал. Может быть, в пределах Садового кольца тоже начнется такая глупость. Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина», – сообщил Кончаловский.По словам Андрея Сергеевича, в России совершенно другие представления политкорректности, чем на Западе. В США любое слово может восприниматься совершенно по другому, чем у нас.