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Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли

Сегодня, 21:01
На днях в сети появились кадры со съемок нового фильма Блейк Лайвли, где она перевоплотилась в совершенно непривычный образ.

Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли
Одна из самых красивых голливудских актрис, 30-летняя Блейк Лайвли согласилась предстать на экране в неожиданном образе - в потрепанной одежде и такой постаревшей актриса не выглядела ещё никогда. По сюжету героиня Блейк потеряла семью в автокатастрофе и находится на грани сумасшествия, пытаясь отомстить виновным в аварии.

Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли


Супруг Лайвли актер Райан Рейнольдс, известный своим приколами про самого себя и жену, не мог остаться в стороне и написал свой комментарий к снимку со съемок: "Без фильтров". Таким образом, Рейнольдс пошутил не только над Блейк, но и над всеми любительницами фотошопа и специальных фильтров в соцсетях.

Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли


Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли


Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли

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Ключевые слова: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли

Количество просмотров: 1 976
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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