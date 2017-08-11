Супруг Лайвли актер Райан Рейнольдс, известный своим приколами про самого себя и жену, не мог остаться в стороне и написал свой комментарий к снимку со съемок: "Без фильтров". Таким образом, Рейнольдс пошутил не только над Блейк, но и над всеми любительницами фотошопа и специальных фильтров в соцсетях.
Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли
Сегодня, 21:01
На днях в сети появились кадры со съемок нового фильма Блейк Лайвли, где она перевоплотилась в совершенно непривычный образ.
Одна из самых красивых голливудских актрис, 30-летняя Блейк Лайвли согласилась предстать на экране в неожиданном образе - в потрепанной одежде и такой постаревшей актриса не выглядела ещё никогда. По сюжету героиня Блейк потеряла семью в автокатастрофе и находится на грани сумасшествия, пытаясь отомстить виновным в аварии.
Супруг Лайвли актер Райан Рейнольдс, известный своим приколами про самого себя и жену, не мог остаться в стороне и написал свой комментарий к снимку со съемок: "Без фильтров". Таким образом, Рейнольдс пошутил не только над Блейк, но и над всеми любительницами фотошопа и специальных фильтров в соцсетях.
Супруг Лайвли актер Райан Рейнольдс, известный своим приколами про самого себя и жену, не мог остаться в стороне и написал свой комментарий к снимку со съемок: "Без фильтров". Таким образом, Рейнольдс пошутил не только над Блейк, но и над всеми любительницами фотошопа и специальных фильтров в соцсетях.
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Ключевые слова: Райан Рейнольдс, Блейк Лайвли
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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