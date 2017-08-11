Райан Рейнольдс пошутил по поводу неузнаваемого образа своей супруги Блейк Лайвли для новой роли

Одна из самых красивых голливудских актрис, 30-летняя Блейк Лайвли согласилась предстать на экране в неожиданном образе - в потрепанной одежде и такой постаревшей актриса не выглядела ещё никогда. По сюжету героиня Блейк потеряла семью в автокатастрофе и находится на грани сумасшествия, пытаясь отомстить виновным в аварии.Супруг Лайвли актер Райан Рейнольдс, известный своим приколами про самого себя и жену, не мог остаться в стороне и написал свой комментарий к снимку со съемок: "Без фильтров". Таким образом, Рейнольдс пошутил не только над Блейк, но и над всеми любительницами фотошопа и специальных фильтров в соцсетях.