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В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска

Сегодня, 21:27
Пользователи сети комментируют архивный снимок из журнала New York Magazine, на котором запечатлена мама Илона Маска Мэй.

В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска
В честь своего 50-летнего юбилея, редакция глянцевого издания New York Magazine решила вспомнить самые неординарные обложки своих номеров за разные годы. Главным объектом обсуждения в сети стал кадр 2011-го года, когда матери самого известного миллиардера и изобретателя Илона Маска Мэй Маск было 63 года. Тогда фотографам пришла в голову идея снять Мэй в полностью обнаженном виде, а с помощью фотошопа добавить ей "беременный живот", подняв вопрос о поздней беременности.

В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


Тем самым они повторили кадр с актрисой Деми Мур, которая на момент съемки в 1991-м году была по-настоящему беременна.

В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


Мэй Маск до сих пор находится в прекрасной форме и участвует в различных фотосессиях, но её обнаженный кадр всё-таки вызвал больше осуждения, чем понимания - многим он показался просто неэстетичным.

В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска


В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска

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Ключевые слова: Илон Маск, Мэй Маск

Количество просмотров: 1 157
Автор: Katarina

Автор фото: New York Magazine, twitter, vk.com

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В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска Пользователи сети комментируют архивный снимок из журнала New York Magazine, на котором запечатлена мама Илона Маска Мэй.
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