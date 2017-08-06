В сети появилось провокационное фото 63-летней матери Илона Маска

В честь своего 50-летнего юбилея, редакция глянцевого издания New York Magazine решила вспомнить самые неординарные обложки своих номеров за разные годы. Главным объектом обсуждения в сети стал кадр 2011-го года, когда матери самого известного миллиардера и изобретателя Илона Маска Мэй Маск было 63 года. Тогда фотографам пришла в голову идея снять Мэй в полностью обнаженном виде, а с помощью фотошопа добавить ей "беременный живот", подняв вопрос о поздней беременности.Тем самым они повторили кадр с актрисой Деми Мур, которая на момент съемки в 1991-м году была по-настоящему беременна.Мэй Маск до сих пор находится в прекрасной форме и участвует в различных фотосессиях, но её обнаженный кадр всё-таки вызвал больше осуждения, чем понимания - многим он показался просто неэстетичным.