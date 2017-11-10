На "Доме-2" из-за Ольги Рапунцель случилась драка

Но на днях между Кириллом и другим участником шоу Дмитрием Талыбовым случилась драка. По словам Кирилла, он своими словами нисколько не хотел обидеть Дмитрия."Ребята начали меня расспрашивать про американский футбол. Мы разговаривали про позиции, я ведь играю. А потом я начал рассказывать про заднебегущего игрока. Это маленький и коренастый человек, который может крепко взять мяч, сгруппироваться и между большими оборонительными защитниками пролезть. Ну я сказал, что по телосложению заднебегущий похож на Диму….Он не так меня понял. Я допускаю, что это могло двусмысленно прозвучать. Его зацепило, он подошел ко мне и нанес удар, который пришелся в височную область и щеку. Я упал", – признался Кирилл.После этого Дмитрия выгнали из телепроекта, так как по правилам шоу драки на "Доме-2" запрещены.