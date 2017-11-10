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Пинк с дочкой появилась на красной дорожке

Сегодня, 09:10
На днях состоялась церемонию Country Music Association Awards, которая собрала огромное количество мировых звезд, среди которых была и популярная певица Пинк.

Пинк с дочкой появилась на красной дорожке
Но этот выход на красную дорожку исполнительницы был необычным, так как она появилась вместе с дочкой Уиллоу Харт, которой шесть лет. Пинк для выхода в свет выбрала платье с объемной юбкой, которое эффектно на ней сидело.

Пинк с дочкой появилась на красной дорожке


В последнее время стиль певицы заметно изменился, теперь она отдает предпочтение женственным нарядам, выбирая эффектные вечерние платья.

Пинк с дочкой появилась на красной дорожке

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Ключевые слова: Пинк

Количество просмотров: 3 965
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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