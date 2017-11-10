Пинк с дочкой появилась на красной дорожке

Но этот выход на красную дорожку исполнительницы был необычным, так как она появилась вместе с дочкой Уиллоу Харт, которой шесть лет. Пинк для выхода в свет выбрала платье с объемной юбкой, которое эффектно на ней сидело.В последнее время стиль певицы заметно изменился, теперь она отдает предпочтение женственным нарядам, выбирая эффектные вечерние платья.