В последнее время стиль певицы заметно изменился, теперь она отдает предпочтение женственным нарядам, выбирая эффектные вечерние платья.
Пинк с дочкой появилась на красной дорожке
Сегодня, 09:10
На днях состоялась церемонию Country Music Association Awards, которая собрала огромное количество мировых звезд, среди которых была и популярная певица Пинк.
Но этот выход на красную дорожку исполнительницы был необычным, так как она появилась вместе с дочкой Уиллоу Харт, которой шесть лет. Пинк для выхода в свет выбрала платье с объемной юбкой, которое эффектно на ней сидело.
В последнее время стиль певицы заметно изменился, теперь она отдает предпочтение женственным нарядам, выбирая эффектные вечерние платья.
В последнее время стиль певицы заметно изменился, теперь она отдает предпочтение женственным нарядам, выбирая эффектные вечерние платья.
← На "Доме-2" из-за Ольги Рапунцель случи... Снимки Анжелики Варум без косметики, о... →
Ключевые слова: Пинк
Количество просмотров: 3 965
Количество просмотров: 3 965
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу Несколько лет назад известная актриса и телеведущая Мария Шукшина ушла из телевидения, где на протяжении пятнадцати лет вела передачу "Жди меня".
Анна Чиповская поведала о сложностях, с которыми столкнулась в этом году Известная актриса Анна Чиповская старается держать свою личную жизнь в тайне, особо не вдаваясь в подробности.
Ксения Собчак поведала, как состоялось знакомство с мужем Максимом Виторганом Ксения Собчак является не только успешной телеведущей, но и счастливой супругой и мамой.
Не стало Михаила Задорнова Буквально недавно СМИ сообщили информацию о кончине популярного сатирика Михаила Задорнова.