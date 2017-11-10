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Анна Чиповская поведала о сложностях, с которыми столкнулась в этом году

Сегодня, 14:50
Известная актриса Анна Чиповская старается держать свою личную жизнь в тайне, особо не вдаваясь в подробности.

Анна Чиповская поведала о сложностях, с которыми столкнулась в этом году
По признанию Анны, этот год сложился для нее не очень удачно, ей пришлось столкнуться со сложностями.

Анна Чиповская поведала о сложностях, с которыми столкнулась в этом году


«Во-первых, я потеряла сразу несколько близких людей. Плюс я никогда не работала столько, сколько в этом году. Когда я играла по пятнадцать спектаклей в месяц и параллельно у меня были съемки, я уставала так… Такого раньше никогда не было. Поэтому я решила, что больше никогда не буду столько работать. Я у себя одна. И в этом году за очень долгое время я поехала отдыхать на две недели», - делится актриса.

Анна признается, что старается не реагировать на критику в свой адрес, чему очень долго ей пришлось учиться.

Анна Чиповская поведала о сложностях, с которыми столкнулась в этом году

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Ключевые слова: Анна Чиповская

Количество просмотров: 3 042
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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