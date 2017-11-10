Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу

На днях знаменитость порадовала поклонников, сообщив неожиданную новость. Мария призналась, что в скором времени возвращается на телевидение.«Одной из моих подписчиц приснился сон, о котором она мне тут же и написала. Она как будто смотрит меня по телевизору. Какую-то передачу, а в ней я – сижу за столом, окруженная друзьями, и мы дарим друг другу подарки... А другая наша подписчица в этот же день написала: «Жаль, что у вас нет передачи на ТВ, рейтинг был бы огромный, выше, чем у других передач». В тот день было немало подобных разговоров о передачах и сожалений... И в этот же день было принято решение о создании новой программы! Вот что это? Что за невидимая связь?! Может мне хоть кто-нибудь объяснить?? Я в шоке!..» – сообщила телеведущая.Пока что других подробностей неизвестно, но поклонники искренне порадовались за звезду.