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Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу

Сегодня, 14:58
Несколько лет назад известная актриса и телеведущая Мария Шукшина ушла из телевидения, где на протяжении пятнадцати лет вела передачу "Жди меня".

Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу
На днях знаменитость порадовала поклонников, сообщив неожиданную новость. Мария призналась, что в скором времени возвращается на телевидение.

Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу


«Одной из моих подписчиц приснился сон, о котором она мне тут же и написала. Она как будто смотрит меня по телевизору. Какую-то передачу, а в ней я – сижу за столом, окруженная друзьями, и мы дарим друг другу подарки... А другая наша подписчица в этот же день написала: «Жаль, что у вас нет передачи на ТВ, рейтинг был бы огромный, выше, чем у других передач». В тот день было немало подобных разговоров о передачах и сожалений... И в этот же день было принято решение о создании новой программы! Вот что это? Что за невидимая связь?! Может мне хоть кто-нибудь объяснить?? Я в шоке!..» – сообщила телеведущая.

Пока что других подробностей неизвестно, но поклонники искренне порадовались за звезду.

Мария Шукшина будет вести новое ток-шоу

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Ключевые слова: Мария Шукшина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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