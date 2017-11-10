Постояльцы отеля в Дубаи узнали в гостье подругу президента Натали Соболеву

Ей оказалась топ-модель Натали Соболева, которая не так давно выпустила эротический календарь, посвятив его главе государства.Натали Соболева, модель, президент фонда "Крылья мира", победительница прошлогоднего конкурса «Miss Summer International 2016», а также обладательница титулов «Top Model World Russian Beauty 2016» и «Миссис Великая Русь 2016» буквально оказалась в центре международного скандала.Россиянка проводила свой отпуск в дубайском Emirates Palace, когда сотрудники отеля узнали от кого-то из постояльцев, что красавица очень дружна с российским президентом.Натали Соболева, состоявшаяся не только как модель, но и как бизнесвумен, имеет огромное количество подписчиков в соцсетях, где она неоднократно публиковала посты о самых теплых чувствах к Владимиру Владимировичу Путину, подчеркивая, что считает его талантливым политиком и привлекательным мужчиной.Очевидно, что кто-то из гостей Emirates Palace узнал в Натали горячую поклонницу достоинств российского лидера и таким образом руководство отеля приняло красавицу за подругу Путина.Испугавшись, именитой гостье с самого начала ее пребывания в отеле не были оказаны должные почести, арабы начали относиться к Натали словно к принцессе: немедленно предложили ей самый дорогой люкс, забросали цветами, подали роскошный лимузин, ублажали кулинарными шедеврами от шеф-повара.Надо сказать, что напрямую красавицу никто не спрашивал, какое отношение она имеет к Владимиру Владимировичу, а объясняться самой девушка посчитала лишним и решила подыграть расторопным хозяевам дубайского отеля, превосходно исполнив роль важной персоны. Одним словом, отпуск у Натали Соболевой удался"