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Вдова Ильи Олейникова рассказала о том, что не против новых отношений

Сегодня, 11:53
Пять лет назад от рака легкого скончался известный актер и комик Илья Олейников.

Вдова Ильи Олейникова рассказала о том, что не против новых отношений
Вдова актера Ирина Клявер старается много внимания уделять внуку Тимофею и поддерживает связь с семьей единственного сына Дениса. Но по признанию женщины она не против новых отношений, хотя ее знакомые боятся заговаривать с ней об этом.

Вдова Ильи Олейникова рассказала о том, что не против новых отношений


«На тему встречи с мужчиной было две-три реплики. Зная мой характер, люди опасаются мне что-либо подобное говорить. А я в свою очередь живу сегодняшним днем. Стараюсь быть полезной своим близким и родным людям. А там, как говорится, будь что будет!» - считает женщина.

Напомним, что Илья Олейников и Ирина Клявер прожили в браке более 38 лет.

Вдова Ильи Олейникова рассказала о том, что не против новых отношений

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Ключевые слова: Илья Олейников

Количество просмотров: 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, vm.ru

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