Вдова Ильи Олейникова рассказала о том, что не против новых отношений

Вдова актера Ирина Клявер старается много внимания уделять внуку Тимофею и поддерживает связь с семьей единственного сына Дениса. Но по признанию женщины она не против новых отношений, хотя ее знакомые боятся заговаривать с ней об этом.«На тему встречи с мужчиной было две-три реплики. Зная мой характер, люди опасаются мне что-либо подобное говорить. А я в свою очередь живу сегодняшним днем. Стараюсь быть полезной своим близким и родным людям. А там, как говорится, будь что будет!» - считает женщина.Напомним, что Илья Олейников и Ирина Клявер прожили в браке более 38 лет.