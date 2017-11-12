Юлия Савичева не скрывает радости общения с Максимом Фадеевым

Некоторое время назад Юлия подтвердила свое возвращение на сцену, а Фадеев уже написал для нее несколько хитов. Исполнительница искренне рада, что в ее жизни есть такой замечательный человек.«Как же это замечательно вот так встречаться и разговаривать ни о чем и обо всем. Как приятно, что несмотря на график и усталость, есть человек, готовый отложить все дела на половину дня ради простого общения. Как я рада, что есть человек, вспыхивающий как факел как только речь заходит о музыке и творчестве, готовый хоть сейчас сочинить песню, сразу снять клип, просто так, потому что это будет интересно», - делится Юлия.Напомним, что на некоторое время певица исчезла с поля зрения своих поклонников, Юлия приняла решение уехать за границу, где стала впервые мамой, подарив своему супругу очаровательную дочку.