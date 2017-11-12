Выступление Анны Вески было показано в укороченном варианте из-за смелого образа

В 1984 году исполнительница одержала победу в престижном музыкальном фестивале, который проходит в Сопоте. Но увидев свое выступление по телевизору, Анна искренне возмутилась.«Я приехала из Сопота и смотрю, по телевизору показывают мое выступление как-то скомкано, - поделилась Вески. - Я к редактору: «Как же так? Такая победа все-таки, и так меня некрасиво показали». А она мне отвечает: «Смотрите, у вас же там одна серьга. Разве может советская певица выступать в таком виде? Мы должны были смонтировать так, чтобы это было не слишком заметно». Я считала себя такой модной, с одной треугольной сережкой, а оказывается, меня нельзя было показывать».В настоящее время исполнительница вместе с супругом проживает в Таллине в собственном доме.