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Выступление Анны Вески было показано в укороченном варианте из-за смелого образа

Сегодня, 12:35
Анна Вески, певица из Эстонии, пользовалась бешеной популярность в 80-х годах, тогда многие песни певицы все знали наизусть.

Выступление Анны Вески было показано в укороченном варианте из-за смелого образа
В 1984 году исполнительница одержала победу в престижном музыкальном фестивале, который проходит в Сопоте. Но увидев свое выступление по телевизору, Анна искренне возмутилась.

Выступление Анны Вески было показано в укороченном варианте из-за смелого образа


«Я приехала из Сопота и смотрю, по телевизору показывают мое выступление как-то скомкано, - поделилась Вески. - Я к редактору: «Как же так? Такая победа все-таки, и так меня некрасиво показали». А она мне отвечает: «Смотрите, у вас же там одна серьга. Разве может советская певица выступать в таком виде? Мы должны были смонтировать так, чтобы это было не слишком заметно». Я считала себя такой модной, с одной треугольной сережкой, а оказывается, меня нельзя было показывать».

В настоящее время исполнительница вместе с супругом проживает в Таллине в собственном доме.

Выступление Анны Вески было показано в укороченном варианте из-за смелого образа

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Ключевые слова: Анна Вески

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы, 24СМИ

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