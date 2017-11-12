Семен Слепаков не смог промолчать на критику Михаила Задорнова со стороны журналиста

Через некоторое время после смерти Задорнова журналист Юрий Сапрыкин написал о сатирике пост, в котором раскритиковал его творчество.«Интересно, что к моменту ухода Задорнова Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу навскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа», - считает журналист.Такой комментарий возмутил юмориста Семена Слепакова, который решил встать на защиту скончавшегося сатирика.«Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Я помню, как подростком смотрел концерты Задорнова и смеялся. Смеялся искренне, потому что юмор был простой, понятный и качественный. И мои друзья смеялись, и мои родители и другие, не самые глупые люди», - признался Семен.Напомним, что Михаила Задорнова решили похоронить в Латвии, новость о его смерти шокировала многих известных людей.