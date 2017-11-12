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Семен Слепаков не смог промолчать на критику Михаила Задорнова со стороны журналиста

Сегодня, 12:53
На этой неделе ушел из жизни известный сатирик Михаил Задорнов, который не смог победить рак.

Семен Слепаков не смог промолчать на критику Михаила Задорнова со стороны журналиста
Через некоторое время после смерти Задорнова журналист Юрий Сапрыкин написал о сатирике пост, в котором раскритиковал его творчество.

«Интересно, что к моменту ухода Задорнова Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу навскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа», - считает журналист.

Семен Слепаков не смог промолчать на критику Михаила Задорнова со стороны журналиста


Такой комментарий возмутил юмориста Семена Слепакова, который решил встать на защиту скончавшегося сатирика.

«Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Я помню, как подростком смотрел концерты Задорнова и смеялся. Смеялся искренне, потому что юмор был простой, понятный и качественный. И мои друзья смеялись, и мои родители и другие, не самые глупые люди», - признался Семен.

Напомним, что Михаила Задорнова решили похоронить в Латвии, новость о его смерти шокировала многих известных людей.

Семен Слепаков не смог промолчать на критику Михаила Задорнова со стороны журналиста

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Ключевые слова: Михаил Задорнов, Семен Слепаков

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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