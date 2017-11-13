Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд

По словам Марата, после таких обвинений многие друзья отвернулись от него. Но такое заявление возмутило женщину, и теперь она собирается встретиться с бывшим мужем в суде.«Что же Марат молчал три долгих, мучительных года и заговорил только по истечении срока давности преступления? – говорит Екатерина. – По закону Российской Федерации в это время я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы...Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».Напомним, что сейчас Башаров женат на поклоннице Елизавете, которая подарила ему сына.