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Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд

Сегодня, 08:41
Некоторое время назад в передаче "Идеальный ремонт" известный актер Марат Башаров признался, что не избивал свою экс-супругу Екатерину Архарову, а все ее слова лживы.

Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд
По словам Марата, после таких обвинений многие друзья отвернулись от него. Но такое заявление возмутило женщину, и теперь она собирается встретиться с бывшим мужем в суде.

Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд


«Что же Марат молчал три долгих, мучительных года и заговорил только по истечении срока давности преступления? – говорит Екатерина. – По закону Российской Федерации в это время я могла подать заявление для возбуждения уголовного дела по факту избиения. Башаров, на тот момент мой законный муж, нанес мне травмы средней тяжести. Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы...

Экс-супруга Марата Башарова возмущена его ложью и хочет подать в суд


Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели, она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Напомним, что сейчас Башаров женат на поклоннице Елизавете, которая подарила ему сына.

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Ключевые слова: Марат Башаров

Количество просмотров: 36 985
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети, Сплетник

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