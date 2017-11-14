Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец

На фотографиях не видно лица девушки, но злоумышленники, чтобы доказать, что это именно актриса, сравнивают ее татуировки. На фото можно рассмотреть фрагменты татуировок на бедре и под грудью.Хлоя уже с малых лет снимается в фильмах, и к 20 годам имеет довольно большой послужной список. Актриса в своей карьере успела сняться с такими знаменитыми актерами, как Дензел Вашингтон и Николас Кейдж.