Хлоя уже с малых лет снимается в фильмах, и к 20 годам имеет довольно большой послужной список. Актриса в своей карьере успела сняться с такими знаменитыми актерами, как Дензел Вашингтон и Николас Кейдж.
Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец
Сегодня, 09:40
На днях известная актриса Хлоя Морец пострадала от рук злоумышленников, которые слили ее пикантные снимки в Сеть.
На фотографиях не видно лица девушки, но злоумышленники, чтобы доказать, что это именно актриса, сравнивают ее татуировки. На фото можно рассмотреть фрагменты татуировок на бедре и под грудью.
Хлоя уже с малых лет снимается в фильмах, и к 20 годам имеет довольно большой послужной список. Актриса в своей карьере успела сняться с такими знаменитыми актерами, как Дензел Вашингтон и Николас Кейдж.
Хлоя уже с малых лет снимается в фильмах, и к 20 годам имеет довольно большой послужной список. Актриса в своей карьере успела сняться с такими знаменитыми актерами, как Дензел Вашингтон и Николас Кейдж.
← Стали известны подробности свадьба Се... Супруга Андрея Аршавина сообщила о св... →
Ключевые слова: Хлоя Морец
Количество просмотров: 33 670
Количество просмотров: 33 670
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Дни.ру
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, Дни.ру
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка Знаменитый актер Роуэн Аткинсон, которого весь мир знает благодаря съемкам в сериале "Мистер Бин", вскоре будет праздновать прибавление в семье.
Супруга Андрея Аршавина сообщила о своем решение касательно расставания с мужем На днях супруга известного футболиста Андрея Аршавина Алиса побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.
Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец На днях известная актриса Хлоя Морец пострадала от рук злоумышленников, которые слили ее пикантные снимки в Сеть.
Стали известны подробности свадьба Сергея Ззерева-младшего Некоторое время назад наследник известного стилиста Сергея Зверева во второй раз пошел под венец.