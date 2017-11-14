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Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец

Сегодня, 09:40
На днях известная актриса Хлоя Морец пострадала от рук злоумышленников, которые слили ее пикантные снимки в Сеть.

Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец
На фотографиях не видно лица девушки, но злоумышленники, чтобы доказать, что это именно актриса, сравнивают ее татуировки. На фото можно рассмотреть фрагменты татуировок на бедре и под грудью.

Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец


Хлоя уже с малых лет снимается в фильмах, и к 20 годам имеет довольно большой послужной список. Актриса в своей карьере успела сняться с такими знаменитыми актерами, как Дензел Вашингтон и Николас Кейдж.

Злоумышленники разместили голые снимки Хлои Морец

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Ключевые слова: Хлоя Морец

Количество просмотров: 33 670
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Дни.ру

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