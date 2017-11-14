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62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка

Сегодня, 11:20
Знаменитый актер Роуэн Аткинсон, которого весь мир знает благодаря съемкам в сериале "Мистер Бин", вскоре будет праздновать прибавление в семье.

62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка
Супруга актера 33-летняя Луиза Форд находится на последних сроках беременности. Этот ребенок будет первым общим наследником для супругов. По информации, малыш должен родиться уже в ближайшие недели.

62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка


"Роуэн и Луиза находятся на седьмом небе от счастья и не могут дождаться появления малыша. Это очень счастливое время для них обоих", — делится источник.

Стоит отметить, что пара вместе уже почти два года, у Роуэна есть взрослые сын и дочь от первой супруги.

62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка

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Ключевые слова: Роуэн Аткинсон

Количество просмотров: 3 406
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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