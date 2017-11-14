62-летний Роуэн Аткинсон готовится к появлению на свет третьего ребенка

Супруга актера 33-летняя Луиза Форд находится на последних сроках беременности. Этот ребенок будет первым общим наследником для супругов. По информации, малыш должен родиться уже в ближайшие недели."Роуэн и Луиза находятся на седьмом небе от счастья и не могут дождаться появления малыша. Это очень счастливое время для них обоих", — делится источник.Стоит отметить, что пара вместе уже почти два года, у Роуэна есть взрослые сын и дочь от первой супруги.