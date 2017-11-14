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Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото

Сегодня, 16:15
Бизнесмен и программист Павел Дуров порадовал подписчиков снимком с обнаженным торсом.

Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото
Несколько месяцев назад 33-летний Павел Дуров объявил о начале необычного флешмоба #PutinShirtlessChallenge - участвующие в нём пользователи сети мужского пола должны сделать фото своего торса и не повергать снимок никакой ретуши. За это время появилось уже довольно много кадров, однако фотография президента, с которой всё и началось, остается самой популярной.

Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото


Сам Дуров также не остался в стороне и выложил в блоге очередной снимок с отдыха на Бали, на котором он демонстрирует прокачанную фигуру.

Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото


Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото


Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото

← Иван Янковский дал причину для разгов...

Ключевые слова: Павел Дуров

Количество просмотров: 6 500
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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