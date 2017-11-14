Сам Дуров также не остался в стороне и выложил в блоге очередной снимок с отдыха на Бали, на котором он демонстрирует прокачанную фигуру.
Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото
Сегодня, 16:15
Бизнесмен и программист Павел Дуров порадовал подписчиков снимком с обнаженным торсом.
Несколько месяцев назад 33-летний Павел Дуров объявил о начале необычного флешмоба #PutinShirtlessChallenge - участвующие в нём пользователи сети мужского пола должны сделать фото своего торса и не повергать снимок никакой ретуши. За это время появилось уже довольно много кадров, однако фотография президента, с которой всё и началось, остается самой популярной.
Сам Дуров также не остался в стороне и выложил в блоге очередной снимок с отдыха на Бали, на котором он демонстрирует прокачанную фигуру.
Сам Дуров также не остался в стороне и выложил в блоге очередной снимок с отдыха на Бали, на котором он демонстрирует прокачанную фигуру.
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Ключевые слова: Павел Дуров
Количество просмотров: 6 500
Количество просмотров: 6 500
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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