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Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга

Сегодня, 19:30
Грандиозный музыкальный фестиваль PaRus, где на сцене сменяли друг друга, Светлана Лобода, Владимир Пресняков, Наташа Королева, Николай Басков и даже баба Яга, отгремел в ноябре в Дубае, став одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга
Русское Радио и Радио шансон при участии компании М-Премьер представили в Эмиратах большую музыкальную программу с участием российских звезд. За три дня более пяти тысяч человек стали зрителями шоу, развернувшегося на открытой арене на самом берегу Персидского залива.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Стартовал фестиваль с грандиозного концерта группы А'STUDIO, которая отмечат свой 30-летний юбилей в этом году.
Костюмы, балет, полный состав группы, включая секцию духовых инструментов - всё поражало размахом и уровнем подготовки!

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Завершился первый день во всемирно известном, вдохновившем организаторов на название, отеле-парусе Burj Al Arab, где для собравшихся выступил любимец публики Леонид Агутин.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Ведущие гала-концерта второго фестивального дня Николай Басков и Светлана Лобода создали атмфосферу настоящего праздника и порадовали зрителей своими выступлениями.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Масштабы мероприятия поразили даже самую притязательную публику - в программе фестиваля были заявлены 20 звезд и все они появились на сцене в этот вечер! Концерт длился четыре часа! Николай Басков, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Анита Цой, Тимур Родригез, Александр Ревва, группа "Градусы", Ирина Дубцова, Денис Майданов, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Анна Семенович, Денис Клявер, Наталья Королева, певица Максим, молодые исполнители ВладиМир, Юркисс, Маша и многие другие!

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Вечер этого дня все желающие завершали с группой "Градусы" в известном кароке "Мираж". Третий день фестиваля начался сольным концертом Светланы Лободы! Фантастическое свето-звуковое шоу на полностью обновленной сцене никому не оставило шансов остаться в стороне в этот вечер!

Завершился день выступлением Владимира Преснякова в уже знаковом для фестиваля отеле Burj Al Arab. На 27-ом этаже между морем и небом весь вечер звучали всем известные и любимые песни.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


А вот закрывала фестиваль Баба Яга. Она была неотъемлемым персонажем в течение всего мероприятия и именно ей было доверено спеть финальную песню.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга


Собрав на одной сцене рекордное количество звезд, организаторы не собираются останавливаться на достигнутом,и уже в грядущем году обещают представить публике новую, еще более мощную, разнообразную и интернациональную программу.

Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга

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Ключевые слова: Светлана Лобода, фестиваль PaRus

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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