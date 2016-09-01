Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга

Русское Радио и Радио шансон при участии компании М-Премьер представили в Эмиратах большую музыкальную программу с участием российских звезд. За три дня более пяти тысяч человек стали зрителями шоу, развернувшегося на открытой арене на самом берегу Персидского залива.Стартовал фестиваль с грандиозного концерта группы А'STUDIO, которая отмечат свой 30-летний юбилей в этом году.Костюмы, балет, полный состав группы, включая секцию духовых инструментов - всё поражало размахом и уровнем подготовки!Завершился первый день во всемирно известном, вдохновившем организаторов на название, отеле-парусе Burj Al Arab, где для собравшихся выступил любимец публики Леонид Агутин.Ведущие гала-концерта второго фестивального дня Николай Басков и Светлана Лобода создали атмфосферу настоящего праздника и порадовали зрителей своими выступлениями.Масштабы мероприятия поразили даже самую притязательную публику - в программе фестиваля были заявлены 20 звезд и все они появились на сцене в этот вечер! Концерт длился четыре часа! Николай Басков, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Анита Цой, Тимур Родригез, Александр Ревва, группа "Градусы", Ирина Дубцова, Денис Майданов, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Анна Семенович, Денис Клявер, Наталья Королева, певица Максим, молодые исполнители ВладиМир, Юркисс, Маша и многие другие!Вечер этого дня все желающие завершали с группой "Градусы" в известном кароке "Мираж". Третий день фестиваля начался сольным концертом Светланы Лободы! Фантастическое свето-звуковое шоу на полностью обновленной сцене никому не оставило шансов остаться в стороне в этот вечер!Завершился день выступлением Владимира Преснякова в уже знаковом для фестиваля отеле Burj Al Arab. На 27-ом этаже между морем и небом весь вечер звучали всем известные и любимые песни.А вот закрывала фестиваль Баба Яга. Она была неотъемлемым персонажем в течение всего мероприятия и именно ей было доверено спеть финальную песню.Собрав на одной сцене рекордное количество звезд, организаторы не собираются останавливаться на достигнутом,и уже в грядущем году обещают представить публике новую, еще более мощную, разнообразную и интернациональную программу.