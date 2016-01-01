Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior

На этот раз Анастасия стала главной героиней новой бьюти истории для ювелирного бренда Dior.«Это была одна из красивых бьюти историй за последний год с сильной европейской командой, которая создала разные образы, не только внешне, но и эмоционально: от нежных нюдовых оттенков до агрессивного грифельного. И, конечно же, в центре этой съемки - украшения: массивные кольца, серьги и браслеты от Dior. Мне приятно было работать с профессиональной командой, где каждый участник четко знает свою задачу и работает для общей одной цели, рада получить такую красивую съемку в финале»- прокомментировала Анастасия Михайлюта.Отметим, что журнал «Basic magazine» издается в Беверли Хилс, Калифорния и сочетает в себе границы между модой, искусством, кино, фотографией и острой журналистикой. Ну, и конечно же предлагаем посмотреть все снимки Анастасии, согласитесь, очень стильно: