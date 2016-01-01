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Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior

Вчера, 23:54
Российская модель и телеведущая Анастасия Михайлюта появилась на страницах известного американского издания «Basic magazine».

Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior
Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


На этот раз Анастасия стала главной героиней новой бьюти истории для ювелирного бренда Dior.

Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


«Это была одна из красивых бьюти историй за последний год с сильной европейской командой, которая создала разные образы, не только внешне, но и эмоционально: от нежных нюдовых оттенков до агрессивного грифельного. И, конечно же, в центре этой съемки - украшения: массивные кольца, серьги и браслеты от Dior. Мне приятно было работать с профессиональной командой, где каждый участник четко знает свою задачу и работает для общей одной цели, рада получить такую красивую съемку в финале»

- прокомментировала Анастасия Михайлюта.

Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


Отметим, что журнал «Basic magazine» издается в Беверли Хилс, Калифорния и сочетает в себе границы между модой, искусством, кино, фотографией и острой журналистикой. Ну, и конечно же предлагаем посмотреть все снимки Анастасии, согласитесь, очень стильно:

Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior


Анастасия Михайлюта представила нову коллекцию ювелирных украшений Dior

← Серена Уильямс в мини-платье впервые в...

Ключевые слова: Анастасия Михайлюта

Количество просмотров: 897
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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