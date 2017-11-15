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Адриана Лима поведала, как ей удается держать себя в идеальной форме

Сегодня, 09:13
Знаменитая модель Адриана Лима уже на протяжении 18 лет работает с популярным брендом Victoria's Secret.

Адриана Лима поведала, как ей удается держать себя в идеальной форме
36-летняя Адриана восхищает всех роскошным внешним видом, и вот на днях она решилась раскрыть главные секреты, которые помогают ей сохранить стройность фигуры.

Адриана Лима поведала, как ей удается держать себя в идеальной форме


«Я люблю бокс, но в последнее время я занимаюсь круговыми тренировками и бегом. Если в отеле есть тренажерный зал, то утром первым делом я устраиваю себе маленькую тренировку или иду бегать, чтобы заодно осмотреть местность. Еще я беру с собой скакалку и прыгаю прямо в номере.

Адриана Лима поведала, как ей удается держать себя в идеальной форме


Я люблю смузи, свежие фрукты и овощи. Ежедневно принимаю витамины и пью травяные чаи, чтобы очистить организм. После рождения детей тело очень меняется, и мне приходится очень много заниматься, чтобы оставаться в форме», - призналась Лима.

Но как и любая девушка иногда она не может сдержаться перед шоколадным тортом, но все конечно же в меру.

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Ключевые слова: Адриана Лима

Количество просмотров: 8 840
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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