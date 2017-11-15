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Андрей Малахов не смог смириться с наглостью молодой редакторши

Сегодня, 11:49
Летом поклонники были шокированы, узнав об уходе известного телеведущего Андрея Малахова с Первого канала.

Андрей Малахов не смог смириться с наглостью молодой редакторши
Многие посчитали, что такое решение мужчина принял ради того, чтобы больше внимания уделять семье. Но на днях сам Андрей признался, почему же так поступил.

«У нас был тридцатиминутный диалог с Константином Эрнстом, и мы расстались на том, что еще раз подумаем, куда движется канал, как он может выглядеть в будущем и про мою роль на этом канале. Во второй раз мы, к сожалению, так и не встретились. Когда я ехал на эту встречу, девочка-редактор, работавшая у меня, позвонила и спросила, с какого подъезда я буду заезжать, чтобы выставить камеру. А я не хотел встречаться под камерами, поэтому и не доехал.

Андрей Малахов не смог смириться с наглостью молодой редакторши


Я просто ехал на встречу. Костюм, галстук, подстригся — а тут редакторша позвонила и спросила, к какому подъезду выставлять камеру… Молодые редакторши, знаешь, убьют все на свете, это понятно давно: весь мир зависит от них, от их идиотизма и от уровня их образования», - признался Малахов.

Стоит отметить, что сейчас Андрей стал ведущим схожей передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале Россия.

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Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 702
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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