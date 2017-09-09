Гвен Стефани встречается с самым сексуальным мужчиной года

Популярное издание People опубликовало имя и поместило на обложку самого сексуального, по мнению журнала, мужчины года. Им стал бойфренд Гвен Стефани, 41-летний Блейк Шелтон - он известен как кантри-певец, а также один из членов жюри шоу "Голос" в США.Самого горячего мужчину года People традиционно выбирает в ноябре, и в разные годы героями обложек становились Джонни Депп, Брэд Питт, Ченнинг Татум, Ричард Гир, Хью Джекман, Джордж Клуни и другие признанные красавцы. Однако с выбором нынешнего обладателя титула согласны далеко не все - комментарии в сети, в основном, сводятся к тому, что Шелтон довольно мил, но не более того. Безусловно согласна с таким результатом, похоже, только сама Гвен.