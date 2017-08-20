Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии

Казалось бы, в каких только образах не представала одна из самых эпатажных звезд Ким Кардашьян. Однако с каждой новой съемкой интерес к ней только возрастает, а, стало быть, очередная фотосессия удалась. Похоже, так произошло и с провокационными снимками для издания Violet Grey.В небольшом интервью Ким рассказала о создании своего нового парфюма Crystal Gardenia: "Именно отец привил мне любовь к парфюму. Каждый раз из своих поездок он привозил нам с Кортни по аромату. Работая над собственным парфюмом, я контролировала все процессы: рекламная кампания, флакон, конечно, сам аромат и не только". Создатель журнала Кассандра Грей поделилась своим мнением о Ким: "История Ким вдохновляет, поскольку она сочетает в себе талант, трудолюбие и новаторство. А создание Crystal Gardenia показалось мне не столько коммерцией, сколько личной историей, поэтому я захотела о ней рассказать".