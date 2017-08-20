Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии

Сегодня, 03:55
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян приняла участие в пикантном фотосете.

Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии
Казалось бы, в каких только образах не представала одна из самых эпатажных звезд Ким Кардашьян. Однако с каждой новой съемкой интерес к ней только возрастает, а, стало быть, очередная фотосессия удалась. Похоже, так произошло и с провокационными снимками для издания Violet Grey.

Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


В небольшом интервью Ким рассказала о создании своего нового парфюма Crystal Gardenia: "Именно отец привил мне любовь к парфюму. Каждый раз из своих поездок он привозил нам с Кортни по аромату. Работая над собственным парфюмом, я контролировала все процессы: рекламная кампания, флакон, конечно, сам аромат и не только". Создатель журнала Кассандра Грей поделилась своим мнением о Ким: "История Ким вдохновляет, поскольку она сочетает в себе талант, трудолюбие и новаторство. А создание Crystal Gardenia показалось мне не столько коммерцией, сколько личной историей, поэтому я захотела о ней рассказать".

Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии


Ким Кардашьян снялась в скандальной фотосессии



← Анджелина Джоли выступила на трибуне ... Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд →

Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 25 740
Автор: Katarina

Автор фото: Violet Grey, instagram, aol.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кортни Кардашьян решилась избавиться от своих длинных локонов
Кортни Кардашьян готовится к прибавлению в семье
Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне
Кортни Кардашьян показала аппетитную фигуру в бикини
Самое популярное за неделю
Комментарии

Айза Анохина рассказала о семейных проблемах с супругом Айза Анохина является не только успешным предпринимателем, но и мамой двух замечательных сыновей Сэма и Элвиса.
Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро В настоящее время известный продюсер и композитор Максим Фадеев находится в поисках новой солистки в группу Серебро.
Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак находятся в официальном браке уже несколько лет.
Андрей Малахов празднует рождение первенца Накануне в одной из клиник в Подмосковье супруга известного телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева родила ему первенца.
Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд Миллиардер Илон Макс впервые откровенно рассказал о расставании с актрисой Эмбер Херд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.