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Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд

Сегодня, 04:16
Миллиардер Илон Макс впервые откровенно рассказал о расставании с актрисой Эмбер Херд.

Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд
Из свежего интервью 46-летнего Илона Маска для издания Rolling Stone становится совершенно ясно, что один из самых богатых людей мира действительно был серьезно влюблен в 31-летнюю Херд. Напомним, что Эмбер закрутила роман с изобретателем после громкого развода с актёром Джонни Деппом.

Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд


Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд


"Я расстался с ней, а точнее - она рассталась со мной. Я очень тяжело и болезненно переживал разрыв. Не буду счастлив, если рядом не будет кого-нибудь: одинокая постель меня убивает. Но это не означает, что я не знаю, какого жить в одиночестве, когда нет никого на подушке рядом. Я не ищу связь на одну ночь - мне нужны долгосрочные отношения. Я ищу серьезную спутницу и родственную душу" - признался Маск.

Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд


После сообщений о разрыве пары в конце лета текущего года, неоднократно появлялась информация о том, что Илон и Эмбер снова вместе, однако это были всего лишь слухи.

Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд


Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд

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Ключевые слова: Илон Маск, Эмбер Херд

Количество просмотров: 3 458
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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