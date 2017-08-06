Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд

Из свежего интервью 46-летнего Илона Маска для издания Rolling Stone становится совершенно ясно, что один из самых богатых людей мира действительно был серьезно влюблен в 31-летнюю Херд. Напомним, что Эмбер закрутила роман с изобретателем после громкого развода с актёром Джонни Деппом."Я расстался с ней, а точнее - она рассталась со мной. Я очень тяжело и болезненно переживал разрыв. Не буду счастлив, если рядом не будет кого-нибудь: одинокая постель меня убивает. Но это не означает, что я не знаю, какого жить в одиночестве, когда нет никого на подушке рядом. Я не ищу связь на одну ночь - мне нужны долгосрочные отношения. Я ищу серьезную спутницу и родственную душу" - признался Маск.После сообщений о разрыве пары в конце лета текущего года, неоднократно появлялась информация о том, что Илон и Эмбер снова вместе, однако это были всего лишь слухи.