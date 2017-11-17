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Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак

Сегодня, 08:02
Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак находятся в официальном браке уже несколько лет.

Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак
Но сам Максим признавался, что ему пришлось долгое время привыкать к образу жизни своей супруги. Светские мероприятия, общение с другими звездами, многочисленные интервью оказались для него непривычными.

Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак


«Помимо статуса у Ксении есть профессия журналиста, которая обязывает ее поддерживать отношения с некоторыми людьми. С кое-кем из этих людей я в буквальном смысле не сажусь за один стол. Она даже извиняется за меня иногда перед ними. Когда-то мы сильно ругались по этому поводу, потому что я требовал от нее такого же поведения. Но потом она мне объяснила, что эти люди являются для нее важным источником информации. И я смирился», - сообщил Виторган.

Максим рассказал, что для него оказалось удивительным повышенное внимание к Ксении, но он старается ее поддерживать во всем и спокойно относится к ее популярности.

Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак

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Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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