Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак

Но сам Максим признавался, что ему пришлось долгое время привыкать к образу жизни своей супруги. Светские мероприятия, общение с другими звездами, многочисленные интервью оказались для него непривычными.«Помимо статуса у Ксении есть профессия журналиста, которая обязывает ее поддерживать отношения с некоторыми людьми. С кое-кем из этих людей я в буквальном смысле не сажусь за один стол. Она даже извиняется за меня иногда перед ними. Когда-то мы сильно ругались по этому поводу, потому что я требовал от нее такого же поведения. Но потом она мне объяснила, что эти люди являются для нее важным источником информации. И я смирился», - сообщил Виторган.Максим рассказал, что для него оказалось удивительным повышенное внимание к Ксении, но он старается ее поддерживать во всем и спокойно относится к ее популярности.