Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро

Нередко группу обвиняют в том, что там царит дедовщина, и новым девушкам приходится нелегко. Бессменная солистка коллектива Ольга Серябкина пояснила данную ситуацию, сказав, что в их группе все равны.«Я никогда не пыталась доказывать что-то, потому что считаю, в этом нет необходимости. Я просто остаюсь собой, занимаясь любимым делом от всего сердца, искренне относясь к тем, кто рядом со мной. И я всегда стараюсь ставить знак плюс. Потому что мне неважно, откуда я начинала. Но мне важно, для чего я здесь. И если это совпадает с теми, кто рядом, то так называемые рамки, не мешают быть абсолютно свободной. В их пределах или за ними», - соощила Серябкина.Стоит отметить, что разговоры о дедовщине начались с новой силой после ухода из коллектива Дарьи Шашиной, которая не смогла найти общий язык с другими девушками.