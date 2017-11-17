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Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро

Сегодня, 08:07
В настоящее время известный продюсер и композитор Максим Фадеев находится в поисках новой солистки в группу Серебро.

Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро
Нередко группу обвиняют в том, что там царит дедовщина, и новым девушкам приходится нелегко. Бессменная солистка коллектива Ольга Серябкина пояснила данную ситуацию, сказав, что в их группе все равны.

Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро


«Я никогда не пыталась доказывать что-то, потому что считаю, в этом нет необходимости. Я просто остаюсь собой, занимаясь любимым делом от всего сердца, искренне относясь к тем, кто рядом со мной. И я всегда стараюсь ставить знак плюс. Потому что мне неважно, откуда я начинала. Но мне важно, для чего я здесь. И если это совпадает с теми, кто рядом, то так называемые рамки, не мешают быть абсолютно свободной. В их пределах или за ними», - соощила Серябкина.

Стоит отметить, что разговоры о дедовщине начались с новой силой после ухода из коллектива Дарьи Шашиной, которая не смогла найти общий язык с другими девушками.

Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро

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Ключевые слова: Ольга Серябкина, Серебро

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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