Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро

«Я никогда не пыталась доказывать что-то, потому что считаю, в этом нет необходимости. Я просто остаюсь собой, занимаясь любимым делом от всего сердца, искренне относясь к тем, кто рядом со мной. И я всегда стараюсь ставить знак плюс. Потому что мне неважно, откуда я начинала. Но мне важно, для чего я здесь. И если это совпадает с теми, кто рядом, то так называемые рамки, не мешают быть абсолютно свободной. В их пределах или за ними», - соощила Серябкина.
Стоит отметить, что разговоры о дедовщине начались с новой силой после ухода из коллектива Дарьи Шашиной, которая не смогла найти общий язык с другими девушками.