Михаил Боярский высказался об Ольге Бузовой, предложив ей работу

На сцене выступили известные певцы, исполняя композиции из полюбившихся фильмов. Как и всегда в последнее время, на церемонии вспомнили и Ольгу Бузову, которой Михаил Боярский посоветовал испльзовать свой талант в исполнении саундтреков.«Режиссеры и актеры получают колоссальную помощь: ведь когда для фильма написана хорошая, качественная музыка — это подсказка для любого образа, - объяснил Михаил Боярский. - Мне очень повезло, что я работал с такими потрясающими композиторами, как Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Виктор Лебедев… Это что-то невероятное! Ты влюбляешься, когда Гладков прикасается к клавишам. Тебе не нужно искать образ д’Артаньяна — он есть в музыке Дунаевского... Но сейчас нет музыки в кино, сейчас есть саундтреки. Вот пусть и пишут саундтреки, а поет их пусть Бузова! А мы будет слушать потрясающее наследие наших кинокомпозиторов!», - высказался со сцены Боярский.На церемонии присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса, среди которых Юлия Михальчик, Михаил Боярский, Максим Дунаевский, Юрий Гальцев, Борис Смолкин и многие другие.