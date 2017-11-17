Анна Старшенбаум воспользовалась психологической помощью

После расставания экс-супруги смогли остаться в хороших отношениях ради общего сына Вани. По признанию самой актрисы, в какой-то момент она поняла, что ей не справиться без психологической помощи.«Был один такой момент, очень значимый в моей жизни. Во мне долго сидела, как выяснилось, нерешенная проблема — из-за недостатка общения с отцом. Мы совершенно перестали с ним контактировать, когда мне было лет 19, наверное. Но я не осознавала какой-то проблемы из-за этого. Пришла к психологу вообще по другому поводу. А в итоге разговор вышел именно к этой теме — детству. Всю свою жизнь заново обдумала. Оказалось, что у меня стоит огромный блок, который влияет на всю мою жизнь, на отношения с мужчинами и отношение к себе», - призналась Анна.Сыну актрисы уже шесть лет, и она очень благодарна бывшему супругу за поддержку и помощь в воспитании наследника.