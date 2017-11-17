The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид

Теперь же все чаще появляется информация о возобновившемся романе между певцом и моделью Беллой Хадид. На днях же были получены первые доказательства того, что бывшие возлюбленные решили воссоединиться.Папарацци заметили Абеля на выходе из дома Беллы, который пытался скрыть свое лицо от фотографов. Но снимки моментально распространились по Сети, и теперь поклонники обсуждают, что же происходит в жизни музыканта.