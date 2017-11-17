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The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид

Сегодня, 08:49
В последнее время СМИ все больше внимания уделяют музыкантам Селене Гомес и The Weeknd, которые недавно расстались.

The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид
Теперь же все чаще появляется информация о возобновившемся романе между певцом и моделью Беллой Хадид. На днях же были получены первые доказательства того, что бывшие возлюбленные решили воссоединиться.

The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид


Папарацци заметили Абеля на выходе из дома Беллы, который пытался скрыть свое лицо от фотографов. Но снимки моментально распространились по Сети, и теперь поклонники обсуждают, что же происходит в жизни музыканта.

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Ключевые слова: The Weeknd, Белла Хадид

Количество просмотров: 5 642
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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