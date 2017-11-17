Папарацци заметили Абеля на выходе из дома Беллы, который пытался скрыть свое лицо от фотографов. Но снимки моментально распространились по Сети, и теперь поклонники обсуждают, что же происходит в жизни музыканта.
The Weeknd пытался скрыть свое лицо у дома Беллы Хадид
Сегодня, 08:49
В последнее время СМИ все больше внимания уделяют музыкантам Селене Гомес и The Weeknd, которые недавно расстались.
Теперь же все чаще появляется информация о возобновившемся романе между певцом и моделью Беллой Хадид. На днях же были получены первые доказательства того, что бывшие возлюбленные решили воссоединиться.
Папарацци заметили Абеля на выходе из дома Беллы, который пытался скрыть свое лицо от фотографов. Но снимки моментально распространились по Сети, и теперь поклонники обсуждают, что же происходит в жизни музыканта.
Папарацци заметили Абеля на выходе из дома Беллы, который пытался скрыть свое лицо от фотографов. Но снимки моментально распространились по Сети, и теперь поклонники обсуждают, что же происходит в жизни музыканта.
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Ключевые слова: The Weeknd, Белла Хадид
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Количество просмотров: 5 642
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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