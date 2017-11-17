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Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер

Сегодня, 09:02
Дочка знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в свои 16 лет уже является одной из самых востребованных моделей, с которой хотят поработать многие известные глянцевые издания и именитые дизайнеры.

Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер
Журналисты с интересом наблюдают за ее каждым шагом и нередко сравнивают со знаменитой мамой. На днях же в микроблоге Кайи появились новые фотографии с рекламной фотосессии.

Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер


Фолловеры заметили, что образ девушки подобран таким образом, что она очень напоминает на снимках свою родительницу. Но некоторые подписчики сошлись во мнении, что Кайе удалось переплюнуть Синди и даже стать ее лучшей версией.

Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер

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Ключевые слова: Кайя Гербер, Синди Кроуфорд

Количество просмотров: 2 808
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер Дочка знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в свои 16 лет уже является одной из самых востребованных моделей, с которой хотят поработать многие известные глянцевые издания и именитые дизайнеры.
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