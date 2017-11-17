Поклонники восхитились новой фотосъемкой Кайи Гербер

Дочка знаменитой топ-модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер в свои 16 лет уже является одной из самых востребованных моделей, с которой хотят поработать многие известные глянцевые издания и именитые дизайнеры.

Журналисты с интересом наблюдают за ее каждым шагом и нередко сравнивают со знаменитой мамой. На днях же в микроблоге Кайи появились новые фотографии с рекламной фотосессии.Фолловеры заметили, что образ девушки подобран таким образом, что она очень напоминает на снимках свою родительницу. Но некоторые подписчики сошлись во мнении, что Кайе удалось переплюнуть Синди и даже стать ее лучшей версией.