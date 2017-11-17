Данный снимок был сделан около двадцати лет назад, и на нем Моника запечатлена в полностью обнаженном виде. Хоть и прошло столько лет, а актриса все также прекрасна, как и на фотографии, и такое чувство, что время над ней не властно.
Моника Беллуччи разместила обнаженную фотографию
Сегодня, 19:27
Знаменитая актриса Моника Беллуччи олицетворяет стиль и красоту для многих женщин по всему миру.
Причем в свои 53 года актриса не раз доказывала, что она не просто так носит титул одной из самых сексуальных женщин мира. Недавно в микроблоге Беллуччи появился кадр, который удивил ее подписчиков.
Данный снимок был сделан около двадцати лет назад, и на нем Моника запечатлена в полностью обнаженном виде. Хоть и прошло столько лет, а актриса все также прекрасна, как и на фотографии, и такое чувство, что время над ней не властно.
Данный снимок был сделан около двадцати лет назад, и на нем Моника запечатлена в полностью обнаженном виде. Хоть и прошло столько лет, а актриса все также прекрасна, как и на фотографии, и такое чувство, что время над ней не властно.
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Ключевые слова: Моника Беллуччи
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Количество просмотров: 9 321
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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