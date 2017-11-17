Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро

После этого продюсер и композитор Максим Фадеев объявил открытый кастинг, и желающих оказалось очень много. Но сегодня наконец-то Максим определился и назвал имя новой солистки.«Таким будет состав SEREBRO 2018. И сегодня мы закрываем кастинг в SEREBRO. Новой солисткой группы стала Татьяна Моргунова. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью. И это новый профиль Тани, на который можно подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. А интересного будет много, это мы обещаем! И у меня есть еще важная информация. До конца 2017 года в составе группы остается Полина. И она продолжит радовать на всех концертах», - поделился Фадеев.Напомним, что с момента основания группы постоянно сменяется его состав, с самого начала в коллективе поет лишь Ольга Серябкина.