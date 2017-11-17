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Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро

Сегодня, 19:56
Некоторое время назад поклонники были огорчены, узнав о том, что снова популярная группа Серебро осталась без третьей солистки, которая решила покинуть группу.

Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро
После этого продюсер и композитор Максим Фадеев объявил открытый кастинг, и желающих оказалось очень много. Но сегодня наконец-то Максим определился и назвал имя новой солистки.

Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро


«Таким будет состав SEREBRO 2018. И сегодня мы закрываем кастинг в SEREBRO. Новой солисткой группы стала Татьяна Моргунова. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью. И это новый профиль Тани, на который можно подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. А интересного будет много, это мы обещаем! И у меня есть еще важная информация. До конца 2017 года в составе группы остается Полина. И она продолжит радовать на всех концертах», - поделился Фадеев.

Напомним, что с момента основания группы постоянно сменяется его состав, с самого начала в коллективе поет лишь Ольга Серябкина.

Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро

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Ключевые слова: Серебро

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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