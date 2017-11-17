Алексей Чадов и Агния Дитковските примерили образы влюбленных

После расставания пара смогла сохранить теплые отношения ради общего сына Федора. В новом театральном сезоне экс-супруги согласились принять участие в одной постановке, где играют влюбленную пару.«Когда с продюсером выбирали мне партнершу, подумали об Агнии. Предложили ей: она согласилась. У нее было время, и все получилось. Мне с ней легко работать. Меня удивляют вопросы: «Как вам вместе?» Ну и что, что мы разошлись. Она и по сей день мой друг и родной человек. Мне с ней комфортно. Мы не живем прошлым и не держим друг на друга зла. Мы относимся уважительно», - рассказал Алексей.Кто знает, может новая работа станет толчком для воссоединения пары, так как именно благодаря совместному проекту много лет назад молодые люди и начали встречаться.