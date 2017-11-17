Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери

Популярная певица и композитор Рита Дакота не раз признавалась, что после рождения дочери не собирается долго засиживаться на декрете.

И вот накануне Рита вместе со своим супругом певцом Владом Соколовским посетила первое светское мероприятия после появления на свет первенца. Исполнительница для выхода в свет выбрала длинное красное платье, которое отлично сидело на ее фигуре.Стоит отметить, что с момента родов прошло около трех недель, но Дакота уже смогла вернуть себе прежние формы. Супруги стали родителями 23 сентября, о чем сообщили своим подписчикам через несколько дней.