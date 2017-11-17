Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери

Сегодня, 20:18
Популярная певица и композитор Рита Дакота не раз признавалась, что после рождения дочери не собирается долго засиживаться на декрете.

Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери
И вот накануне Рита вместе со своим супругом певцом Владом Соколовским посетила первое светское мероприятия после появления на свет первенца. Исполнительница для выхода в свет выбрала длинное красное платье, которое отлично сидело на ее фигуре.

Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери


Стоит отметить, что с момента родов прошло около трех недель, но Дакота уже смогла вернуть себе прежние формы. Супруги стали родителями 23 сентября, о чем сообщили своим подписчикам через несколько дней.

Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери

← Хайди Клум показала снимок, на котором... Oxxxymiron может нарваться на батл Бабой Яг... →

Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 8 931
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рита Дакота вынуждена ограничивать себя в еде после родов
Юлия Ковальчук в первый раз после появления на свет первенца вышла в свет
Беременная Рита Дакота восхищает появлением в обтягивающих платьях
Находящаяся в положении Рита Дакота гуляет на свадьбе подруги
Самое популярное за неделю
Комментарии

Певец Авраам Руссо назвал место, где скрывается Тельман Исмаилов В данный момент экс-владелец известного рынка "Черкизон" Тельман Исмаилов скрывается от следствия.
Oxxxymiron может нарваться на батл Бабой Ягой Предстоящая поездка рэпера в Екатринбург вполне может обернуться необычным батлом.
Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери Популярная певица и композитор Рита Дакота не раз признавалась, что после рождения дочери не собирается долго засиживаться на декрете.
Хайди Клум показала снимок, на котором загорает в обнаженном виде Знаменитая модель Хайди Клум до сих пор поражает всех отличным внешним видом, а ее фигуре могут позавидовать многие молодые девушки.
Алексей Чадов и Агния Дитковските примерили образы влюбленных Почти два года назад расстались популярные актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов, но развод смогли оформить лишь этим летом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.