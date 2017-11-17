Стоит отметить, что с момента родов прошло около трех недель, но Дакота уже смогла вернуть себе прежние формы. Супруги стали родителями 23 сентября, о чем сообщили своим подписчикам через несколько дней.
Рита Дакота впервые вышла в свет после рождения дочери
Сегодня, 20:18
Популярная певица и композитор Рита Дакота не раз признавалась, что после рождения дочери не собирается долго засиживаться на декрете.
И вот накануне Рита вместе со своим супругом певцом Владом Соколовским посетила первое светское мероприятия после появления на свет первенца. Исполнительница для выхода в свет выбрала длинное красное платье, которое отлично сидело на ее фигуре.
Стоит отметить, что с момента родов прошло около трех недель, но Дакота уже смогла вернуть себе прежние формы. Супруги стали родителями 23 сентября, о чем сообщили своим подписчикам через несколько дней.
Стоит отметить, что с момента родов прошло около трех недель, но Дакота уже смогла вернуть себе прежние формы. Супруги стали родителями 23 сентября, о чем сообщили своим подписчикам через несколько дней.
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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский
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Количество просмотров: 8 931
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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