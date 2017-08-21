Певец Авраам Руссо назвал место, где скрывается Тельман Исмаилов

Но, как оказалось, певец Авраам Руссо точно знает где. Напомним, по неподтвержденным данным в 2004 году и в 2006 годах Авраам стал одной из жертв влиятельного бизнесмена.По рассказам Руссо, мужчины познакомились на Кипре в 1995 году."Я говорил с ним на одном языке"- вспоминает Руссо.Именно Исмаилов пригласил Руссо в Россию, в итоге певец в 1996 году приехал в Москву. Олигарх дал крупную сумму на раскрутку поп-звезды и подключил к процессу продюсера Иосифа Пригожина. Сотрудничество продолжалось 7 лет. Но после отношения бизнесмена и певца испортились."Потому что, может быть, мы друг друга не поняли, тем более менталитет у меня был другой совершенно"- говорит Руссо. По словам артиста, Тельман был из числа тех людей, "которые не любят, когда им говорят "нет".По сей день ходят слухи, что Исмаилов был недоволен тем, что артист якобы оставлял себе заработки и давал неучтенные концерты.После того, как Измаилов покинул Россию, началось расследование, а Руссо замолчал. Но неожиданно заговорил с корреспондентами Первого канала в программе "Человек и закон", сообщив о местонахождении Тельмана.Скорее всего поводом послужил тот факт, что 30 октября 2017 Басманный суд Москвы заочно заключил под сражу Тельмана Исмаилова, который, по предварительным данным, находится за границей, бизнесмен был объявлен в международный розыск.Авраам в своей речи заверил, что пару недель назад видел Тельмана в Ташкенте:"Крайне неожиданная ситуация, я вообще не представлял, что я мог бы его видеть. На его день рождения. Он сказал "Ну, подойди, поздоровайся". Я подошел, поздоровался, посидели вместе, пообщались. Правда он с претензиями какими-то говорил"- рассказывает Руссо.Так что, дорогие сотрудники международного розыска, плохо ищете. Хотите найти - спросите Авраама.